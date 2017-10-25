25/10/2017 08:41


Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 25 Ekim

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor? Ayrıntılar haberimizde

Gram altın 25 Ekim Çarşamba günü 152,93 liradan alınırken, 153,00 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 244,76 liradan alınırken 250,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 489,52'den alınırken 501,76 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1014,20 liradan alınıp 1029,53 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 978,76 liradan alınırken 1010,11 liradan satılıyor.


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