24/10/2017 08:45


Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 24 Ekim 2017

altın fiyatları

Altının gram fiyatı ne kadar? Çeyrek altın güne nasıl başladı? 24 Ekim en güncel altın fiyatları haberimizde

Gram altın 24 Ekim Salı günü 152,75 liradan alınırken, 152,79 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 244,52 liradan alınırken 250,63 liradan satılıyor. Yarım altın da 489,04’den alınırken 501,27 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını da 1006,93 liradan alınıp 1022,15 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 971,26 liradan alınırken 1002,38 liradan satılıyor.

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