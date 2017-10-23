23/10/2017 09:05


Çeyrek altın kaç lira oldu 23 Ekim altın fiyatları

çeyrek altın

ABD ile Türkiye arasında gerilen ilişkiler az da olsa düzelse de altın fiyatlarında sert yükseliş devam etmiyor. Peki 23 Ekim Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? Ayrıntılar haberimizde

Kapalıçarşı'da 2610 liradan alınan gram altın, 151,32 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 242,07 liradan alınırken 248,12 liradan satılıyor. Yarım altın da 484,14’den alınırken 496,24 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1002,84 liradan alınıp 1018,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 967,79 liradan alınırken 998,79 liradan satılıyor.


Başbakan Abe
Japonya genel seçimlerinde kazanan Başbakan Şinzo Abe oldu
Emel Sayın
Emel Sayın sahnede aniden fenalaştı ilk müdahaleyi bakın kim yaptı
çeyrek altın
Çeyrek altın kaç lira oldu 23 Ekim altın fiyatları
Bafetimbi Gomis
Gomis o kararı sonrası Cüneyt Çakır'a bakın ne demiş
Selçuk Dereli
Selçuk Dereli'den Cüneyt Çakır'a ağır eleştiriler
İlgili Haberler
altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum 16 Ekim 2017

altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum 12 Eylül 2017

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 4 Eylül

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 24 Ağustos

Son Dakika Haberleri
Başbakan Abe

Japonya genel seçimlerinde kazanan Başbakan Şinzo Abe oldu

Emel Sayın

Emel Sayın sahnede aniden fenalaştı ilk müdahaleyi bakın kim yaptı

Bafetimbi Gomis

Gomis o kararı sonrası Cüneyt Çakır'a bakın ne demiş

Selçuk Dereli

Selçuk Dereli'den Cüneyt Çakır'a ağır eleştiriler

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani, Amerika ve İsrail’in sessizliği

Peşmergebaşı Barzani, tüm uyarılara kulak tıkayıp, Kuzey Irak’ta referandumu yaptıktan sonra bir de meydan okumuş ve “Herhangi bir grup Kerkük’ün durumunu güç kullanarak değiştirmeye çalışacaksa ...

Devam