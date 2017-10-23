Çeyrek altın kaç lira oldu 23 Ekim altın fiyatları

ABD ile Türkiye arasında gerilen ilişkiler az da olsa düzelse de altın fiyatlarında sert yükseliş devam etmiyor. Peki 23 Ekim Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? Ayrıntılar haberimizde

Kapalıçarşı'da 2610 liradan alınan gram altın, 151,32 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 242,07 liradan alınırken 248,12 liradan satılıyor. Yarım altın da 484,14’den alınırken 496,24 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1002,84 liradan alınıp 1018,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 967,79 liradan alınırken 998,79 liradan satılıyor.