Altın fiyatlarında son durum 16 Ekim 2017

Amerika ile yaşanan siyasi gerilimin ardından yükselen altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde nasıl? Çeyrek altın güne nasıl başladı? 16 Ekim altın fiyatları haberimizde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 152,49 liradan alınırken, 152,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 244,07 liradan alınırken 250,17 liradan satılıyor. Yarım altın da 488,13'dan alınırken 500,34 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1008,18 liradan alınıp 1023,41 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 972,94 liradan alınırken 1004,10 liradan satılıyor.