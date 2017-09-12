12/09/2017 18:38


Altın fiyatlarında son durum 12 Eylül 2017

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın 12 Eylül Salı günü kaç liradan satılıyor? İşte altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,90 lira oldu.Kapalıçarşı'da 146,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 146,90 liradan, 966 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 983 liradan, 133,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 137,70 liradan, 944 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 964 liradan, 472 liradan alınan Yarım Ziynet 482 liradan ve 236 liradan alınan Çeyrek Ziynet 241 liradan satıldı.


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Altın fiyatlarında son durum 12 Eylül 2017
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