Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 24 Ağustos
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını bugün kaç liradan işlem görüyor? Detaylar haberimizde
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,30 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 144,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,30 liradan, 950 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 966 liradan, 131,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135,50 liradan, 928 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 947 liradan, 464 liradan alınan Yarım Ziynet 474 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satıldı.