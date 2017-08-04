Ana Sayfa | EKONOMİ Altın Döviz 04/08/2017 14:37

Altın fiyatlarında son durum 4 Ağustos 2017

altın fiyatları

Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

İstanbul Kapalıçarşı'da 144,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,50 liradan, 951 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 967 liradan, 131,60 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135,60 liradan, 929 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 948 liradan, 464 liradan alınan Yarım Ziynet 474 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satılıyor.

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