Ana Sayfa | EKONOMİ Altın Döviz 27/06/2017 10:28

Dolar TL oranlarında dolar 3,50'nin altında işte döviz kurları

dollar

Türkiye içinde piyasalar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda dolar/TL 3,50'nin altında işlem görüyor.Dolar TL dengeleri oranları haberimizde.

AVRUPA EKONOMİ-Yurt içinde piyasalar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda dolar/TL 3,50'nin altında işlem görüyor.Dün de bayram tatili dolaysısıyla sadece yurt dışı piyasalarda işlem gören dolar/TL, 3,4909 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,20 azalışla 3,5016'dan tamamladı.Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,22 azalışla 3,4933'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 3,9107'den, sterlin/TL ise yüzde 0,12 düşüşle 4,4460'dan işlem görüyor.Analistler, bugün yurt içi piyasaların Ramazan Bayram'ı dolayısıyla tatil olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın saat 20.00'deki konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.Son dakika dolar TL oranalrı için bizi takip ediniz.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
altın fiyatları

1 Haziran 2017 altın fiyatlarında son durum çeyrek altın kaç TL

Serbest piyasada altın fiyatları, altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler ve 1 Haziran tarihinde altın fiyatlarında son rakamlar haberimizin detaylarında

altın fiyatları

26 Mayıs 2017 altın kaç lira oldu çeyrek altın kaç TL'den satılıyor

Altının gram fiyatı ne oldu? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Altın fiyatları yükseldi mi? En güncel bilgiler haberimizde

altın fiyatları

23 Mayıs 2017 çeyrek altın kaç lira oldu altın fiyatlarında son durum

Altının gram satış fiyatı ne oldu? 23 Mayıs Salı günü altın fiyatlarında son durum nedir? Altın fiyatlarına dair detaylı bilgiler haberimizde