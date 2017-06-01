Ana Sayfa | EKONOMİ Altın Döviz 01/06/2017 14:43

1 Haziran 2017 altın fiyatlarında son durum çeyrek altın kaç TL

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Serbest piyasada altın fiyatları, altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler ve 1 Haziran tarihinde altın fiyatlarında son rakamlar haberimizin detaylarında

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da 144 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,20 liradan, 949 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 965 liradan, 131,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135,50 liradan, 927 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 946 liradan, 463 liradan alınan Yarım Ziynet 473 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satılıyor.

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