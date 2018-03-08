HalalBooking.com Ocak ve Şubat aylarında rekor satış açıkladı

HalalBooking.com CEO’su Elnur Seyidli ekibiyle birlikte ITB’de olmaktan ve dünyanın en yeni ve dinamik turizm sektörünü temsil etmekten dolayı gurur duyuyor

AVRUPA\ LONDRA - Türkiye menşeili bir grup iş adamı tarafından kurulan bu şirketin genel merkezi Birleşik Krallık’ta olup ayrıca önemli sayıda Türkiye operasyonlarını gerçekleştirdikleri İstanbul’da da bir ofisi bulunmaktadır. Bu şirket helal bilinçli seyahat severler için dünyanın önde gelen otel ve villa konaklaması sunan arama ve rezervasyon platformudur.

HalalBooking.com başarı hikayesine bu yılın ilk iki ayında da rekor satış açıklayarak devam ediyor. Seyidli ‘‘2018’e harika bir giriş yaptık ve önceki yıllardaki düzenli başarımızın biraz daha üstüne koyduk. Ocak ve Şubat aylarında 2.5 kattan fazla büyümeyi başardık’’ dedi.

Seyidli: ‘‘Ayrıca, Booking.com’un kurucularından Sayın Bas Lemmens’in HalalBooking’e icracı olmayan genel kurul üyesi olarak katıldığını bildirmekten dolayı mutluyuz. Bas’ın online seyahat sektöründe 18 yıllık üst düzey tecrübesi var ve kendisi halihazırda Meetings.com’da (HotelPlanner’ın bir parçası) CEO’luk görevini yürütmekte. CxO ekibine yardımcı olarak HalalBooking’in yüksek hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak’’ dedi.

“Hangi Turizm Krizi? Türkiye’ye satışlarımız 2016 ve 2017’de iki katına çıktı”

HalalBooking.com CMO’su Ufuk Seçgin ITB’de: ‘‘Türkiye’deki tesisler için dünyanın 4 bir yanından 75 ülkeden rezervasyon alıyoruz ancak en büyük pazarlarımız Almanya ve Birleşik Krallık. Gördük ki her iki pazardaki ve de ek olarak AB içerisindeki diğer pazarlardaki müşterilerimiz en üst seviyede sadıklar ve son iki yılda da Türkiye’ye seyahat etmeye isteklilerdi. Diğer seyahat şirketlerinin raporlarının aksine herhangi bir sıkıntı yaşamadık tam tersi 2016 ve 2017’de Türkiye’ye satışlarımızı art arda iki katına çıkardık. 2017 yılında HalalBooking.com olarak Türkiye’ye 35,000 turist getirdik ve bunun 2018 yılında 70,000-80,000 yapma hedefi içerisindeyiz’’ dedi.

Seçgin devam etti: “Misafirlerimiz Türkiye’yi seviyorlar ve yüksek harcama yapan bir misafir kitlesine sahibiz. En fazla Türk mutfağını beğeniyorlar ve dışarda yemekten kaçınmıyorlar ayrıca alışveriş yapmayı da çok sevmekteler.’’

Antalya, dünyanın önde gelen helal özellikli otellerinin yer aldığı şirketin en popüler Türkiye destinasyonudur, ancak web sitesi ayrıca plaj tatil köylerinin yanı sıra şehir otelleri, termal oteller ve hatta Uludağ’da bulunan bir kayak otelini misafirlerine sunmaktadır. Aslında HalalBooking.com, Türkiye'nin önde gelen helal özellikli plaj tatil köylerinden ikisini Bera Alanya ve Wome Deluxe otellerini pazarlamak için tek yetkililik sözleşmesi imzaladı ve Bera Alanya Resort ve Wome Deluxe. Bu oteller şimdi sadece HalalBooking.com aracılığıyla uluslararası pazarda satışa sunulacak.

2018 yılında Otel Portfolyömüzü hızlı bir şekilde genişletiyoruz

HalalBooking COO’su Enver Cebi: “HalalBooking.com otellerin bilgilerini ve fiyatlarını siteye otomatik olarak eklemesine imkan sağlayan yeni bir teknoloji geliştirdi. Hızlı bir plan ile 2018 yılının sonuna kadar 10,000 tesisin sitemizde görüntülenebilmesini hedefliyoruz. Bu Otellerin büyük çoğunluğu Avrupa’daki Paris, Roma ve Londra’da olacaklar. Ayrıca İspanya gibi ülkelerde tatil köyleri ve Bosna gibi ülkelerde de termal ve Spa otellerine odaklanılacak. Maldivler, Singapur, Tayland, Bali/Endonezya ve Malezya gibi çok sayıda Güneydoğu Asya destinasyonu 2018 yılında sitemizde olacak.

HalalBooking.com, dünya çapında helal-bilinçli seyahat severler için önde gelen online otel arama ve rezervasyon platformudur. 2009 yılında kurulmuş olup 75'ten fazla ülkede 250.000'den fazla müşteriye sahiptir. Global merkezi İngiltere'de bulunmaktadır. 2015 yılında, şirket çok büyük öneme sahip ‘Dünyanın En İyi Helal Seyahat Websitesi’ [1] ödülüne layık görülmüştür. 2016 yılında ise Dubai'de prestijli ‘İslami Ekonomi Ödülü’ ile ödüllendirilmiştir.[2]

[1] Dünya Helal Seyahat Ödülleri 2015 Abu Dhabi’de organize edilmiştir.

[2] İslami Ekonomi Turizm ve Otelcilik 2016 Ödülü, Dubai'deki Madinat Jumeirah'daki 3. Küresel İslam Ekonomisi Zirvesinde sunuldu. Ödüller Thomson Reuters tarafından bağımsız bir şekilde yönetilmekte, Deloitte tarafından denetlenmekte ve resmi kriterlere dayanan bir jüri heyeti tarafından karara bağlanmaktadır.