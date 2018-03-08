08/03/2018 08:13


Moody's Türkiye kararını açıkladı

Moody's

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Moody’s notu indirme kararını şu iki gerekçeyle açıkladı: “Para politikası etkinliğinin erozyona uğraması ve temel yapısal reformların yapılmasında gecikilmesinden kaynaklı kurumsal gücün azalması. Yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen politik risklere ve artan küresel faiz oranlarına bağlı artan riskler.” Moody’s, sukuk çıkarma yetkisine sahip olan Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ’nin uzun vadeli teminatsız borç notunu da Ba2’den Ba1’e indirdi.


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