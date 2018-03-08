Çeyrek altın kaç lira oldu 8 Mart 2018 güncel altın fiyatları

Altın yükselmeye devam ediyor mu yoksa düşüşe mi geçti? Çeyrek altın 8 Mart Perşembe gününe nasıl başladı? Altın fiyatlarına dair güncel bilgiler haberimizde

8 Mart Perşembe günü gram altın 162,36 liradan alınırken, 162,38 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,66 liradan alınırken 265,54 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,70'dan alınırken 531,07 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1075,00 liradan alınıp 1087,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2596,62 liradan alınırken 2637,50 liradan satılıyor.