07/03/2018 07:27


Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 7 Mart 2018

altın fiyatları

Altın fiyatlarında son günlerdeki gibi yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın kaç lira? Güncel altın fiyatları haberimizde

Gram altın bugün 163,05 liradan alınırken, 163,09 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,45 liradan alınırken 265,32 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,28’den alınırken 530,64 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını 7 Mart Çarşamba günü 1069,00 liradan alınıp 1081,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 da 2594,49 liradan alınırken 2635,64 liradan satılıyor.

 

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