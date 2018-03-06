06/03/2018 07:30


Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 6 Mart 2018

altın fiyatları

Altın yükselişini sürdürüyor mu? Çeyrek altın yeni günde kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 6 Mart Salı günü 161,86 liradan alınırken, 161,91 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,38 liradan alınırken 265,25 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,14den alınırken 530,50 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1075,00 liradan alınıp 1087,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2593,81 liradan alınırken 2634,65 liradan satılıyor.

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