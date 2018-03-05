05/03/2018 09:24


Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

enflasyon rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin enflasyon rakamları açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,73, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,68 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,26, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,5 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,73, Yİ-ÜFE yüzde 2,68 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,76, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 3,69, geçen yılın şubat ayına kıyasla da yüzde 13,71 arttı.

 

 


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