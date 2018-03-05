05/03/2018 07:35


Çeyrek altın kaç lira oldu 5 Mart 2018 en güncel altın fiyatları

altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç liradan işlem görüyor? Altın fiyatları yükseliyor mu? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 162,66 liradan alınırken, 162,71 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,93 liradan alınırken 264,78 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,23'den alınırken 529,57 liradan satılıyor. 1070,00 liradan alınıp 1082,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2589,25 liradan alınırken 2630,02 liradan satılıyor.

 

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