04/03/2018 08:44
Çeyrek altın kaç lira oldu 4 Mart 2018 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yükselişte mi yoksa düşüşe mi geçti? Çeyrek altın 4 Mart Pazar günü kaç liradan satılıyor? Altın fiyatlarına dair güncel rakamlar haberimizde
Gram altın 4 Mart Pazar günü 161,86 liradan alınırken, 161,92 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,98 liradan alınırken 264,78 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,23'dan alınırken 529,57 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1070,58 liradan alınıp 1,082,00 liradan alıcı buluyor.