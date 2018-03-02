Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 2 Mart 2018

Altın bugün yeniden yükselişe geçti. Çeyrek altın 2 Mart Cuma gününe kaç liradan başladı? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın bugün 161,30 liradan alınırken, 161,34 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 256,60 liradan alınırken 262,40 liradan satılıyor. Yarım altın da 511,59’den alınırken 524,81 liradan satılıyor. 1062,00 liradan alınıp 1074,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2565,96 liradan alınırken 2606,37 liradan satılıyor.