01/03/2018 07:52


Çeyrek altın kaç lira oldu 1 Mart 2018 altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatları Mart ayına düşüşle başladı. Çeyrek altın 1 Mart Perşembe günü kaç liradan işlem görüyor? Güncel altın fiyatları haberimizde

Gram altın 1 Mart Perşembe günü 160,78 liradan alınırken, 160,84 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 257,73 liradan alınırken 263,56 liradan satılıyor. Yarım altın da 513,85'den alınırken 527,12 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1066,00 liradan alınıp 1078,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2.5 de 2577,30 liradan alınırken 2617,88 liradan satılıyor.


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