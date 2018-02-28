28/02/2018 20:14


2018'de turizm geçen yıla oranla yüzde 38 arttı

turizm

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yılın Ocak ayında 1 milyon 55 bin 474 olan turist sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 38'lik artışla, 1 milyon 461 bin 570'e ulaştı

Türkiye'ye bu yıl ocak ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında birinci sırada 154 bin 296 kişiyle İran yer aldı. Bunu, 150 bin 849 kişiyle Gürcistan, 119 bin 296 kişiyle ise Bulgaristan takip etti.

İstanbul ilk sırada

Ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada. Ocak ayında İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı 831 bin 307'yi buldu. İstanbul'u, 181 bin 451 ziyaretçiyle Edirne, 158 bin 684 ziyaretçiyle de Artvin takip etti. Açıklamada, yurt dışındaki tur otoritelerinden gelen erken rezervasyonlara ilişkin bilgilerin de 2018'de Türkiye'ye gelen turist sayısının beklenenin çok daha üstüne çıkacağını gösterdiği belirtildi.

 

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