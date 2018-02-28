28/02/2018 07:47
Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 28 Şubat 2018
Altın fiyatları her gün değişiklik gösteriyor. Bazı günler güne yükselişle başlayan altın bazen düşüşle başlıyor. Peki bugün altının gramı kaç liradan satılıyor? Güncel altın fiyatları haberimizde
161,31 liradan alınırken, 161,35 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,02 liradan alınırken 264,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,41’den alınırken 529,75 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1072,00 liradan alınıp 1084,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet 2,5 de 2590,15 liradan alınırken 2630,93 liradan satılıyor.