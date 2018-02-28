28/02/2018 07:47


Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 28 Şubat 2018

altın fiyatları

Altın fiyatları her gün değişiklik gösteriyor. Bazı günler güne yükselişle başlayan altın bazen düşüşle başlıyor. Peki bugün altının gramı kaç liradan satılıyor? Güncel altın fiyatları haberimizde

161,31 liradan alınırken, 161,35 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,02 liradan alınırken 264,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,41’den alınırken 529,75 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1072,00 liradan alınıp 1084,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet 2,5 de 2590,15 liradan alınırken 2630,93 liradan satılıyor.

 

İlgili Haberler
Moody’s

Moody’s Türkiye’nin büyüme beklentisini açıkladı

benzin zam

Dikkat bu gece yarısı benzine zam geliyor

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 27 Şubat 2018

vergi borcu

Resmi Gazete'de yayınlandı vergi borçları 60 aya kadar taksitlendirilecek

Son Dakika Haberleri
Josef de Souza

Fenerbahçeli futbolcu Souza'dan çok konuşulacak itiraf

Serenay Sarıkaya

Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya'yı gizlice takip ediyor

Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısından çocuk istismarına yönelik flaş açıklama

terör propagandası

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili paylaşım yapan 7 şüpheli gözaltında

 Yazarlarımız
arzu sheridan

Yeni Başlayanlar İçin Kars

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız  ben koltukta ...

Devam