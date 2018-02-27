27/02/2018 07:46
Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 27 Şubat 2018
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. 27 Şubat Salı günü çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde
Gram altın 27 Şubat Salı günü 162,35 liradan alınırken, 162,41 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,63 liradan alınırken 265,51 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,64'den alınırken 531,01 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1075,00 liradan alınıp 1087,00 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet 2,5 fiyatı 2596,32 liradan alınırken 2637,19 liradan satılıyor.