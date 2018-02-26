26/02/2018 09:26


Resmi Gazete'de yayınlandı vergi borçları 60 aya kadar taksitlendirilecek

vergi borcu

Bakanlar Kurulunda alınan karara göre zor durumda olan mükelleflerin borçları durumlarına göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek

Resmi Gazete'nin 24 Şubat tarihli sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Karara göre 1 Ocak'tan itibaren vadesi gelecek alacaklara uygulanarak taksitlendirilen borçların gecikme zammı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.


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