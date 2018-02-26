26/02/2018 07:33


Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 26 Şubat 2018

altın fiyatları

Altın fiyatlarında durgunluk sürüyor. Geçtiğimiz hafta bir yükselip bir düşen altın , yeni haftaya durgun bir görünümle başladı. Peki altının gramı kaç liradan satılıyor? Çeyrek altın kaç lira? Detaylar haberimizde

Gram altın 162,70 liradan alınırken, 162,76 liradan satılıyor.Çeyrek altın ise 260,44 liradan alınırken 266,95 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,88'den alınırken 549,40 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1073,98 liradan alınıp 1090,21 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1036,46 liradan alınırken 1069,63 liradan satılıyor.

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