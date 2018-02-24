24/02/2018 07:35


Çeyrek altın kaç lira oldu 24 Şubat 2018 güncel altın fiyatları

altın fiyatları

Son günlerde bir yükselen bir düşen altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Altın fiyatlarına dair son bilgiler haberimizde

161,91 liradan alınırken, 161,95 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,09 liradan alınırken 265,57 liradan satılıyor. Yarım altın da 518,18'dan alınırken 531,13 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.073,95 liradan alınıp 1.090,18 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1040,50 liradan alınırken 1073,80 liradan satılıyor.


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