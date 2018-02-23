23/02/2018 07:09
Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 23 Şubat 2018
Dün güne yükselişle başlayan altın, bugün yatırımcısını üzerek güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarında son durum ne? Detaylı bilgiler haberimizde
Gram altın 23 Şubat Cuma günü 161,76 liradan alınırken, 161,82 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,86 liradan alınırken 265,33 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,71'den alınırken 530,65 liradan satılıyor. 1072,56 liradan alınıp 1088,77 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1035,09 liradan alınırken 1068,22 liradan satılıyor.