22/02/2018 07:48


Çeyrek altın kaç lira oldu 22 Şubat 2018 altın fiyatları

altın fiyatları

Altın bugün yeniden yükselişe geçti. Çeyrek altın bugün kaç lira? Altın fiyatlarına dair güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 161,67 liradan alınırken, 161,71 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,81 liradan alınırken 265,28 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,62’den alınırken 530,56 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1074,93 liradan alınıp 1091,17 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1037,37 liradan alınırken 1070,57 liradan satılıyor.

 
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