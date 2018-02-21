21/02/2018 10:17


TÜİK açıkladı Türkiye nüfusu o yıllarda 100 milyonu geçecek

Türkiye nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2040 yılında Türkiye'nin nufüsu 100 milyonu geçecek

Bu verilere göre demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907 bin kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin kişiye ulaşması bekleniyor.Nüfusun 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin kişiyle en yüksek değerine ulaşacağı belirten TÜİK verilerine göre, bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 101 bin kişi olacağı öngörülüyor.

NÜFUS YAŞLANACAK

Açıklanan verilere göre doğuşta beklenen yaşam süresi artmakta ve Türkiye nüfusu yaşlanmaya devam ediyor. Nüfusun yaş yapısının önemli bir göstergesi olan ortanca yaşın 2018 yılında 32, 2023'te 33.5, 2040'da 38.5, 2060'ta 42.3, 2080'de ise 45 olması bekleniyor. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında yüzde 8.7, 2023'te yüzde 10.2, 2040'da yüzde 16.3, 2060'ta yüzde 22.6 ve 2080'de yüzde 25.6 olacağı öngörülüyor.

Çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranının 2018 yılında yüzde 67.8, 2023’te yüzde 67.2, 2040'da yüzde 64.4, 2060'ta yüzde 60.4 ve 2080'de yüzde 58.7 olması bekleniyor.

Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının ise, 2018 yılında yüzde 23..5, 2023’te yüzde 22.6, 2040'da yüzde 19.3, 2060'ta yüzde 16.9 ve 2080'de yüzde 15.7 olacağı öngörülüyor.

Kaynak: Hürriyet


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