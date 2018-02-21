21/02/2018 07:44


Çeyrek altın kaç lira oldu 21 Şubat 2018 altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişte mi yoksa düşüşe mi geçti? Çeyrek altın güne kaç liradan başladı? Altın fiyatlarına dair detaylar haberimizde

Gram altın 162,51 liradan alınırken, 162,57 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 260,06 iradan alınırken 266,56 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,12'den alınırken 533,12 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1080,71 liradan alınıp 1097,04 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1042,95 liradan alınırken 1076,33 liradan satılıyor.

 

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