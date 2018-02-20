20/02/2018 07:35


Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 20 Şubat 2018

altın fiyatları

Son zamanlarda yükselen altın bugün düşüşe geçti. Altın fiyatlarında son durum ne? Detaylar haberimizde

Gram altın bugün 162,25 liradan alınırken, 162,30 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,66 liradan alınırken 266,15 liradan satılıyor. Yarım altın da 519,32'den alınırken 532,30 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1079,35 liradan alınıp 1095,67 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1041,64 liradan alınırken 1074,98 liradan satılıyor.


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