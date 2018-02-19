19/02/2018 14:19


Ataoğlu, Tanıtım Değişerek, Pazarlama Gelişerek Devam Edecek

turizm ve cevre bakanligi

Kuzey Kıbrıs 2018’in iik bir buçuk ayında 8 ayrı ülkede tanıtıldı

AVRUPA\LONDRA - Turizm Ve Çevre Bakanlığı, ülkemizi temsilen, Hollanda’da Vakantieberus, Avusturya’da Ferien Messe, Stuttgart’ta CMT The Holiday Exibition, İstanbul’da Emitt, Londra’da Destinatiaon of London, Fillandiya’da Matka, Belçika’da Brussels Holiday Show ve Çek cumhuriyetinde’ de Holiday World Show fuarlarına katıldı.

Bakanlık ve sektör yetkililerinin ülkemize daha fazla ülkeden turist gönderilmesine ve karşılıklı işbirliği olanaklarının gelişmesine yönelik olarak uluslararası tur operatörleri ile önemli görüşmeler gerçekleştirilen fuarlarda ayrıca zengin görsellerle donatılmış modern stantları ziyaret eden konuklara kitle, kültür, sağlık, eko ve diğer alternatif turizm çeşitleri tanıtıldı.

 

 

Her yıl sektörün yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen uluslararası fuar organizasyonlarının, müşterilerle doğrudan kurulan iletişim, basın bültenleri aracılığıyla halkla ilişkileri ve reklam gibi promosyon faaliyetlerinin bir arada kullanılmasını sağlayan en önemli araçlar olduğunu belirtti.

Tanıtıma ve pazarlama  faaliyetlerinin gelişerek ve değişerek devam edeceğinin altını çizen Ataoğlu “Bu dönemde  Avrupa pazarlarındaki tanıtıma ve pazarlama bütçelerimizi artırmayı planladık. Tanıtım anlamında çok daha aktif çalışmalar yapmayı planlıyoruz ve bu çerçevede tur operatörleri ve acentelerin faaliyetlerine daha fazla destek olmanın yollarını arıyoruz” dedi.

'Turizm konusunda meselenin düğümlendiği yerlerden birinin de tanıtım ve pazarlama olduğunu ifade eden Ataoğlu “Kuzey Kıbrıs’ın tanıtma ve pazarlama faaliyetlerini kamu kaynakları ile yaptığına dikkat çekerek, diğer  ülkelerde bunun kamu-özel ortaklığında yapıldığına değindi.

 

 

“DESTİNASYON MERKEZLİ TANITIM”

2018 yılına turizm sektörü ile beraber imaj ve destinasyon tanıtım çalışmaları yürüteceklerini kaydeden Ataoğlu ''pek çok etkinlik yaparak tecrübe biriktirdik. Bu tecrübelerimizi çağın gerekliliği olan dijital pazarlama yöntemleri ile destekleyerek turizm gelirlerimizi artırmaya çalışacağız.. 

“Daha fazla üretmemiz ve bireylerle iletişime geçmemiz gerekiyor” diyerek sözlerine devam eden Ataoğlu, “2018 için Avrupa’dan daha fazla turist getirilmesine yönelik tur operatöleri ile görüşüyoruz. Amacımız tur operatörlerine çeşitli katkılar sağlayarak kamu-özel işbirliğini geliştirmek ve ülke turizmimizin daha ileriye gitmesini sağlamaktır” dedi. 

''2019 yılında fuarlarda ülkemizi destinasyon merkezli, bölgesel farklılıkları içeren tanıtımla temsil etmek istiyoruz” diyen Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs yerine örneğin Girne, Gazi Mağusa vb. gibi stantlar kurmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Destinasyona yönelik çalışmaların sektör ile birlikte belirleneceğini ifade eden Ataoğlu “bu şekilde ülkemizi daha iyi tanıtabileceğiz” dedi.

 

 

 

 


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