İBB ve İSBAK Akıllı Şehirler için Londra’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB iştiraki İSBAK Akıllı Şehir yetkilileri, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) rehberliğinde geçtiğimiz günlerde Londra’da incelemelerde bulundu

AVRUPA\LONDRA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB iştiraki İSBAK Akıllı Şehir yetkilileri, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) rehberliğinde geçtiğimiz günlerde Londra’da incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, ulaşım, know-how, açık veri, standartlar ve teknoloji alanlarında köklü deneyime sahip olan Transport for London (TfL), Greater London Authority (GLA), London & Partners, Open Data Institute (ODI), British Standards Institute (BSI), Tech London kurumlarının yetkilileri ile toplantılar düzenlendi.

İBB ve İBB iştiraki İSBAK yetkilileri, BCCT Üst Düzey Yetkilisi Emrah Öz’ün ziyaretlerle ilgili olarak, hem kurumlarla hızlı iletişimin kurulması hem de toplantılara eşlik ederek destek vermesinin sürecin hızlanmasına katkı sağladığını ifade etti. BCCT’nin süreklilik içinde iletişimi sağlaması toplantıların çok daha verimli geçmesine yardımcı oldu. Kurumlarla görüşmeler potansiyel işbirlikleri, know-how, danışmalık ve network kullanımı alanlarında yoğunlaştı. Önümüzdeki günlerde bu ziyaretin olumlu sonuçlarının yansımaları bekleniyor.

İSBAK, Londra gibi dünyanın akıllı şehirlerini mercek altına alarak yeni teknolojiler geliştiriyor. Yakın gelecekte bu teknolojilerle kent sorunlarına akıllı çözümler sunmayı planlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirmekte olduğu İstanbul Akıllı Şehir Projesi kapsamında bugüne kadar dünyadaki en iyi uygulamaları inceledi. Kendi ekosistemini geliştirerek, Akıllı Şehir İstanbul’un vizyon, strateji ve yol haritasını oluşturdu. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek projeleri paydaşlarıyla birlikte belirleyen İSBAK, İstanbul kentini akıllı şehir teknolojileri boyutunda dünya ile buluşturacak.

İSBAK, Akıllı Şehir modellemesi içinde, toplu taşıma, katı atık yönetimi, sağlık uygulamaları başta olmak üzere 140’ın üzerinde proje belirledi. Öncelikli olarak 50 modelin uygulamasına yoğunlaşmak hedefleniyor. Yakın gelecek için kent içinde insan hayatını ilgilendiren her şeyin açık veri sisteminde hayatı güvenli ve kolaylaştıracak şekilde modellemesi oluşturulacak.

Akıllı sistemlerin "insan odaklı" akıllı çözümler üretilebilmesi, her gün binlerce sensörden toplanan “Büyük Veri”nin akıllı süreçlerden geçerek şehir halkına ve yöneticilerine katma değerli bir bilgiye dönüşmesi esasına dayanıyor. Akıllı Ulaşım Sistemlerindeki uzun yıllara dayanan deneyimlerini Akıllı Şehir çözümlerine aktararak misyonunu genişleten İSBAK, Türkiye’de akıllı şehirlerin mimarı sloganı ile projeler geliştiriyor. Bu kapsamda hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile daha yaşanabilir şehirler için "Akıllı Şehir" çözümler planlıyor. Bu çözümler birbiri ile uyumlu, ihtiyaçlara hitap eden, mümkün olan en son teknolojileri kapsayan Akıllı Şehir sistemlerinden oluşuyor.

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası – BCCT

BCCT, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 131 yıldır ticari ve kültürel bir köprü görevi üstlenir. Birleşik Krallık dışında faaliyet gösteren ikinci en eski Ticaret Odasıdır. BCCT, 2013 yılında DIT ile iki ülke arasındaki ticareti artıracak olanakları destekleyen Stratejik Ortaklık anlaşması imzalamıştır. Anlaşma çerçevesinde iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek ve yeni işbirlikleri yaratmak hedefiyle projeler geliştirilmektedir. Oda, Türk firmalarıyla iş yapmak isteyen Birleşik Krallık firmalarını, Türkiye ekonomisi ve şirketleri hakkında bilgilendirirken, üyeleri adına Birleşik Krallık'taki Ticaret ve Sanayi Odaları’yla ve Ticaret Bakanlığı ile ilişkileri geliştirir.