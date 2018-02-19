19/02/2018 08:18
Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 19 Şubat 2018
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişte mi yoksa düşüşe mi geçti? En güncel altın fiyatları haberimizde
Gram altın bugün 162,50 liradan alınırken, 162,56 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 260,01 liradan alınırken 266,51 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,03’den alınırken 533,03 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1076,94 liradan alınıp 1093,22 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1039,32 liradan alınırken 1072,58 liradan satılıyor.