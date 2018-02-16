16/02/2018 10:40


Türkiye'yi tercih eden İsveçli turist sayısında yüzde 83'lük artış

isveç turist

İsveçli turistler geçen yıla göre yüzde 83 artışlık oranla 2018 yazı için Türkiye'ye rezervasyon yapıyor

İsveç basınında yer alan habere göre, Türkiye'nin bu yıl yeniden İsveçli turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdiği vurgulandı.Haberde, geçen yılın ocak ayına göre bu yılın aynı döneminde Türkiye'de tatil amacıyla yapılan rezervasyonlarda yüzde 83 artış yaşandığı, bu durumun Türkiye'nin bir kez daha İsveçli turistin gözdesi haline geldiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.Terör saldırıları nedeniyle geçen yıl İsveç'ten Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş yaşandığı kaydedilen haberde, bu yıl Türkiye'nin İsveçlilerin gözdesi olduğu ifade edildi.

İsveçli turistlerin popüler tatil beldelerini tercih ettiği bilgisine yer verilen haberde, turistlerin Antalya'nın Alanya, Side, Belek gibi tatil beldelerine yaptıkları rezervasyonların üç kat yükseldiği kaydedildi.


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