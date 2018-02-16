16/02/2018 08:13
Çeyrek altın kaç lira oldu 16 Şubat 2018 altın fiyatları
Altın fiyatları yükseliyor mu? 16 Şubat Cuma günü altının gramı kaç lira oldu? Altın fiyatlarına dair güncel bilgiler haberimizde
Gram altın 16 Şubat Cuma günü 164,16 liradan alınırken, 164,23 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 262,98 liradan alınırken 269,55 liradan satılıyor. Yarım altın da 525,95’den alınırken 539,10 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1086,74 liradan alınıp 1103,17 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1048,78 liradan alınırken 1082,34 liradan satılıyor.