15/02/2018 07:27


Çeyrek altın kaç lira oldu 15 Şubat 2018 altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişe geçti. Çeyrek altın 15 Şubat Perşembe sabahı kaç liradan işlem görmeye başladı? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 15 Subat Perşembe günü 164,50 liradan alınırken, 164,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 263,30 liradan alınırken 269,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 526,59’den alınırken 539,76 liradan satılıyor. 1081,88 liradan alınıp 1098,23liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1043,95 liradan alınırken 1077,64 liradan satılıyor.

İlgili Haberler
dolar

Euro/TL tarihi rekor kırdı

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 14 Şubat 2018 güncel altın fiyatları

turizm

Almanya'dan Türkiye'ye rezervasyonlar yüzde 50 arttı

benzin fiyatları

Araç sahiplerine müjde motorin ve benzine indirim geliyor

Son Dakika Haberleri
zeytin dalı harekatı

Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı artıyor

iran

İran'dan ABD'ye şok suçlama 'Teröristleri helikopterle taşıyorlar'

pkk gösterisi

Almanya'da flaş karar terör örgütü yandaşlarının gösterileri yasaklandı

güneşli hava

Meteoroloji açıkladı hava sıcaklıkları artıyor

 Yazarlarımız
turker erturk

Aydınlık Kalk, Ben Karanlık Yine Geldim

Yaklaşık olarak 101 yıl önce, İngiliz komutan Edmund Allenby (1861-1936) 9 Aralık 1917’de Kudüs’e girdi. Kentin kutsal kimliğine saygı duyduğu algısını yaratmak için atından indi ...

Devam