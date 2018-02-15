Çeyrek altın kaç lira oldu 15 Şubat 2018 altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişe geçti. Çeyrek altın 15 Şubat Perşembe sabahı kaç liradan işlem görmeye başladı? Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 15 Subat Perşembe günü 164,50 liradan alınırken, 164,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 263,30 liradan alınırken 269,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 526,59’den alınırken 539,76 liradan satılıyor. 1081,88 liradan alınıp 1098,23liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1043,95 liradan alınırken 1077,64 liradan satılıyor.