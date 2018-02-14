14/02/2018 07:58
Çeyrek altın kaç lira oldu 14 Şubat 2018 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları bugün yükselişe geçti. Çeyrek altın bu sabah kaç liradan işlem görüyor? En güncel altın fiyatları haberimizde
Gram altın 14 Subat Carsamba günü 163,60 liradan alınırken, 163,63 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 261,79 liradan alınırken 268,33 liradan satılıyor. Yarım altın da 523,57’den alınırken 536,66 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1074,21 liradan alınıp 1090,44 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1036,68 liradan alınırken 1069,86 liradan satılıyor.