13/02/2018 07:51
Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 13 Şubat 2018
13 Şubat Salı günü altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselişini sürdürüyor mu? Güncel altın fiyatları haberimizde
Gram altın bugün 161,73 liradan alınırken, 161,75 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,79 liradan alınırken 265,26 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,58’den alınırken 530,52 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1070,94 liradan alınıp 1087,13 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1033,53 liradan alınırken 1066,61 liradan satılıyor.