13/02/2018 07:51


Çeyrek altın kaç lira oldu en güncel altın fiyatları 13 Şubat 2018

altın fiyatları

13 Şubat Salı günü altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselişini sürdürüyor mu? Güncel altın fiyatları haberimizde

Gram altın bugün 161,73 liradan alınırken, 161,75 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,79 liradan alınırken 265,26 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,58’den alınırken 530,52 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1070,94 liradan alınıp 1087,13 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1033,53 liradan alınırken 1066,61 liradan satılıyor.


Saito
Kış Olimpiyatları'nda doping skandalı
Beşiktaş Bayern Münih maçı
Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda oynanacak
Moussa Sow
Bursasporlu Moussa Sow Galatasaray maçına yetişecek mi
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi belli oldu mu
hızlı yemek yemek
Hızlı yemek yiyen kişilerin obez olma riski daha yüksek
İlgili Haberler
benzin fiyatları

Araç sahiplerine müjde motorin ve benzine indirim geliyor

Altın fiyatları 12 şubat

Altın fiyatlarında son durum ne güncel altın fiyatları 12 Şubat 2018

altın fiyatları

Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 10 Şubat 2018

altın

Altın fiyatlarında son durum ne çeyrek altın kaç lira 9 Şubat 2018

Son Dakika Haberleri
Saito

Kış Olimpiyatları'nda doping skandalı

Beşiktaş Bayern Münih maçı

Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman ve hangi kanalda oynanacak

Moussa Sow

Bursasporlu Moussa Sow Galatasaray maçına yetişecek mi

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9'un çıkış tarihi belli oldu mu

 Yazarlarımız
vatan oz

Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !  Sadece  geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !  Londra değil sanki Texas. İngiltere ekonomisi çöktü mü ?  ingiliz devletinde ...

Devam