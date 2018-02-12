12/02/2018 07:23


Altın fiyatlarında son durum ne güncel altın fiyatları 12 Şubat 2018

Altın fiyatları 12 şubat

Geçtiğimiz hafta ardı ardına düşüşe geçen altın fiyatları 12 Şubat Pazartesi gününe yükselişle başladı. Altın fiyatlarına dair en güncel bilgiler haberimizde

Gram altın 12 Şubat Pazartesi günü 162,23 liradan alınırken, 162,29 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,62 liradan alınırken 266,11 liradan satılıyor. Yarım altın da 519,24’den alınırken 532,22 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1072,31 liradan alınıp 1088,52 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1034,85 liradan alınırken 1067,97 liradan satılıyor.


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