10/02/2018 07:53


Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 10 Şubat 2018

altın fiyatları

Altın 10 Şubat Cumartesi gününe düşüşle başladı. Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Gram altın bugün 161,55 liradan alınırken, 161,60 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,52 liradan alınırken 264,98 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,03’den alınırken 529,96 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1069,97 liradan alınıp 1086,14 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1032,59 liradan alınırken 1065,64 liradan satılıyor.

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