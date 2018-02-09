09/02/2018 07:30
Altın fiyatlarında son durum ne çeyrek altın kaç lira 9 Şubat 2018
Altın fiyatlarında 9 Şubat Cuma günü bir değişiklik yok. Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Altının gramı kaç lira oldu? Güncel altın fiyatları haberimizde
Altının gramı bugün 161,76 liradan alınırken, 161,83 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,84 liradan alınırken 265,32 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,69’dan alınırken 530,63 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1067,37 liradan alınıp 1083,50 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1030,07 liradan alınırken 1063,05 liradan satılıyor.