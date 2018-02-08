Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 8 Şubat 2018

Altın 8 Şubat sabahına düşüşle başladı. Çeyrek altın kaç lira oldu? Altının gramı kaç lira? Detaylar haberimizde

Gram altın bugün 160,30 liradan alınırken, 160,36 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 256,70 liradan alınırken 263,11 liradan satılıyor. Yarım altın da 513,39'den alınırken 526,23 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1066,74 liradan alınıp 1082,86 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1029,46 liradan alınırken 1062,42 liradan satılıyor.