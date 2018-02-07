07/02/2018 12:06


Çeyrek altın kaç lira oldu 7 Şubat 2018 altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatları düştü mü yoksa yükseldi mi? Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. En güncel altın fiyatları haberimizde

7 Subat Çarşamba günü gram altın 161.23 liradan alınırken, 161.29 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 257,84 liradan alınırken 264,28 liradan satılıyor. Yarım altın da 515,67'den alınırken 528,56 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1076,12 liradan alınıp 1092,39 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1038,53 liradan alınırken 1071,77 liradan satılıyor.


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