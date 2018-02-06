Altın fiyatları yükseliyor mu en güncel altın fiyatları 6 Şubat 2018

6 Şubat Salı günü altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın bugün kaç liradan satılıyor? Detaylı bilgiler haberimizde

Altın fiyatlarında bir yükseliş bir de düşüş gösteriyor. Dün düşen altın fiyatları bugün yükselişe geçti.

Gram altın bugün 163,87 liradan alınırken, 163,92 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 262,23 liradan alınırken 268,79 liradan satılıyor. Yarım altın da 524,46’dan alınırken 537,57 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1070,58 liradan alınıp 1086,76 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1033,18 liradan alınırken 1066,25 liradan satılıyor.