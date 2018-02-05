05/02/2018 09:31


Çeyrek altın kaç lira oldu 5 Şubat altın fiyatları

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Altın fiyatlarında bugün de düşüş sürüyor. Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Detaylar haberimizde

Gram altın 5 Şubat Pazartesi günü 161,39 liradan alınırken, 161,46 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,28 liradan alınırken 264,74 liradan satılıyor. Yarım altın da 516,57’den alınırken 529,45 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1068,93 liradan alınıp 1085,09 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1031,58 liradan alınırken 1064,60 liradan satılıyor.


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