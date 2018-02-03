Altın fiyatları yükseliyor mu işte güncel altın fiyatları 3 Şubat

Altın yatırımcıları için kötü haber geldi. Altın fiyatları düşüyor. 3 Şubat 2018 tarihinde altın kaç liradan satılıyor? Ayrıntılar haberimizde

Gram altın 3 Şubat Cumartesi günü 161,63 liradan alınırken, 161,68 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 258,64 liradan alınırken 265,11 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,29’dan alınırken 530,22 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1069,02 liradan alınıp 1085,18 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1031,67 liradan alınırken 1064,69 liradan satılıyor.