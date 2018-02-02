Emlak fiyatları arttı
İngiltere’nin önemli bankalarından Nationwide emlak fiyatlarıyla ilgili rapor yayınladı
AVRUPA\LONDRA - Nationwide’ın konut endeksine göre, ülkede konut fiyatları, geçen ay yıllık bazda yüzde 3,2 artış gösterdi. Konut fiyatları, 2017'nin aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydetmişti. Ekonomistlerin beklentisi, ocakta ülkede yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 2,5 artış kaydetmesi yönündeydi. İngiltere'de ocakta aylık bazda konut fiyatları yüzde 0,6 artış kaydetti.
2018 konut fiyatları inişli çıkışlı
Nationwide Ekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın bu döneminde konut fiyatlarına ilişkin verilerin oynaklık seviyesinin yüksek olabileceğini belirtti. Nationwide, İngiltere'de konut fiyatlarının 2018'de yüzde 1 seviyesinde artış göstermesinin beklendiğini açıklamıştı.