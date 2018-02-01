01/02/2018 07:40
Çeyrek altın kaç lira oldu 1 Şubat 2018 altın fiyatları
Altın düşüşte mi yoksa yükselişe mi geçti? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? Güncel fiyatlar haberimizde
Gram altın 162,33 liradan alınırken, 162,36 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 259,63 liradan alınırken 266,12 liradan satılıyor. Yarım altın da 519,25’den alınırken 532,23 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1073,95 liradan alınıp 1090,18 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1036,43 liradan alınırken 1069,60 liradan satılıyor.