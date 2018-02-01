FED faiz kararını açıkladı, doların tepkisi ne oldu

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkacak faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası’nın ( Fed) kritik faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin sabit tutulması kararı çıktı.

Aralık ayındaki son toplantıda yapılan 25 baz puanlık artışla yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle değişmedi.ABD piyasalarında satış baskılarının etkisini artırması ile yüzde 1’i aşan düşüşler görülmüştü. FOMC kararları öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,7349 ile Nisan 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi 89,0-89,6 dar bandındaki dalgalı seyrini devam ettirmişti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,86 değer kaybetmişti.Analistler, önceki gün başlayan ve kararları dün açıklanan, Janet Yellen’ın başkanlığındaki son FOMC toplantısından faiz değişikliği beklemiyordu.

FED’İN 2018 YILI İÇİNDE ÜÇ KEZ FAİZ ARTIŞINA GİTMESİ BEKLENİYOR

Fed’in 2018 yılı içinde üç kez faiz artışına gitmesi bekleniyor. Bankanın 2018’in ilk faiz artışını yeni başkan Jerome Powell ile 21 Mart’taki toplantıda yapacağı tahmin ediliyor.

DOLAR KARARA NASIL TEPKİ VERDİ

Dolar/TL kuru Fed kararı öncesi 3.7552 seviyesinde seyrederken, Fed kararı sonrası tepki vermeyerek 3.75 seviyesindeki durumunu sürdürdü. 22.30 sularında ise 2.76 seviyesine doğru hafif bir hareketlilik gözlemlendi.