31/01/2018 10:59


Çeyrek altın kaç lira oldu 31 Ocak 2018 altın fiyatları

altın fiyatları

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu? Çeyrek altın 31 Ocak Çarşamba günü kaç liradan satılıyor? En güncel bilgiler haberimizde

Gram altın bugün 162,62 liradan alınırken, 162,66 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 260,23 liradan alınırken 266,73 liradan satılıyor. Yarım altın da 520,46’dan alınırken 533,47 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1082,40 liradan alınıp 1098,76 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1044,59 liradan alınırken 1078,02 liradan satılıyor.


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